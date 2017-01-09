入夜氣溫較低 13日起另一波冷空氣更強
氣象專家吳德榮表示，冷空氣持續，北台灣偏涼，預計今晚至明晨，台北市低溫將降至15、16度，中部以北沿海空曠地區降至14、15度。13日另一波鋒面及強冷空氣南下，氣溫逐漸下降。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，最新數值模擬顯示，今天由於水氣偏少，局部短暫降雨主要發生在北海岸、北部山區及東半部；中南部受影響小，氣溫略降，仍為多雲到晴。
預計明（10）日白天冷空氣稍減弱，氣溫略回升。明晚至11日上半天，另一小股東北季風補充水氣進來，迎風面降雨略微增加。11日下半天冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫漸升。12日各地溫暖舒適、早晚偏涼。10至12日中南部清晨因輻射冷卻效應，氣溫偏低，日夜溫差較大。
最新數值模擬顯示，13日另一波鋒面及強冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降；天氣愈來愈冷。週六（14日)晚、週（15）日晨台北市低溫約降至14、15度、北台灣空曠地區約12、13度；週（15）日晚、下週一（16日）晨間氣溫降至最低，台北市約在12、13度左右、空曠地區僅11、12度，很可能是入冬以來首波，有機會符合「強烈大陸冷氣團」標準的冷空氣。
吳德榮表示，模擬顯示，有熱帶擾動外圍的水氣，匯入下一波鋒面及冷空氣，週五、六（13、14日）各地雲量增多 降雨範圍大，天氣轉趨濕冷。週日（15日）降雨範圍減小，迎風面仍濕冷。下週一（16日）才轉乾冷。1060109
(中央社)
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