加拿大北部發生規模5.8地震

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美國地質調查所（USGS）今天通報，規模5.8的地震襲擊加拿大北部人跡罕至的努納戊特特區（Nunavut territory）。

路透社引述調查所報導，地震初估規模達6.4，震源深度19公里，震央在人口稀少的努納戊特特區東南方。1060109

(中央社)