龍虎斑打遍天下無敵手 到底厲害在哪？

龍膽石斑、老虎斑、龍虎斑外型之差異。（天和鮮物提供）

澎湖魚場幫魚洗澡。（天和鮮物提供）

被龍虎斑打趴的大胖子龍膽石斑。（鄧博仁攝）

龍虎斑料理。（王英豪攝）

龍虎斑涮涮鍋。（王英豪攝）

龍虎斑這些年宛如常山趙子龍般勇猛，打遍天下無敵手，不只台灣龍膽石斑因為它而銷路大減，青斑更從一斤300元高價一路向下滑到80元。這一天，來到天和鮮物上課了解龍虎斑一生，也順便試吃龍虎斑，這魚一入口，馬上秒懂為何龍膽石斑會被它打趴。

龍虎斑是龍膽石斑跟老虎斑交配而成。龍膽石斑是超級大魚，記錄中最長可達230公分、400公斤重，連胖子黑鮪魚碰到它都會說它胖。但通常養殖龍膽石斑不會養到這麼大，長60公分或60斤重也就差不多了。

龍膽石斑非常好吃，它就像洪金寶一樣，雖然胖，但很矯健，因此那肉咬起來很Q彈，而且帶著厚重膠質與油脂，入口都是香。但問題是不好養，除了幼魚折損率高，還要養至少3年甚至6年才夠肥美。6年有太多事可以發生了，風險極大，又耗費很多飼料成本，因此龍膽石斑很貴，批發價一斤就差不多300元，一條魚買下來，通常要數千到破萬元。

老虎斑不算大，農委會水試所資料顯示，記錄中最大體型約95公分、體重約11公斤。老虎斑一樣超級好吃，肉質非常細緻，但它的問題是怕冷，因此在東南亞一帶長得很好，來到台灣後，即便住在高屏等地還是一直喊冷，長得很慢，因此老虎斑在台灣不普遍，市場零售價每公斤約600元，比龍膽石斑還要貴。

龍膽石斑跟老虎斑都好吃，但一個小時候易夭折，一個怕冷，於是，最早由馬來西亞沙巴大學Shigeharu Senoo教授開始研究雜交，後期台灣與中國紛紛投入，進而培養出這勇猛龍虎斑。龍虎斑的特點就是育成率高、折損風險小，最迷人是，它同時擁有龍膽石斑的膠質Q彈，又有老虎斑的細緻，而且成長快速易量產，因此價格也比龍膽石斑低約3成，前些年大陸禁奢，龍虎斑就趁此興起擊潰龍膽石斑，青斑也被它打趴。

之前大陸養的龍虎斑，膠質比龍膽石斑輸一點，細緻度比老虎斑差一點，但兼有兩者之優點。但現在換台灣人開始努力養龍虎斑，這一天，天和鮮物端出的龍虎斑，膠質與細緻都已接近龍膽石斑跟老虎斑，唯一缺點是價格也拚上，但可以預見，它將有機會成為台灣下一個明星水產。

天和鮮物或許大家不陌生，這店是因創辦人劉天和因曾罹患大腸癌，前後進出手術室8次，期間發願如果痊癒，將致力於無毒水產養殖。最後，就是大家現在看到的景象，劉天和活蹦亂跳，並在澎湖外海闢建了純淨的養殖基地，從龍膽石斑、海鱺、青斑、紅魽、鮮蚵、龍虎斑、黃金鯧、嘉鱲、黑鯛，一直到海藻雞、海藻豬與多樣生鮮蔬果，端出的不只是無毒水產，更是安心餐桌。

由於養殖環境與飼料等成本，天和鮮物的魚一向不便宜，這次年節推出曾獲2016水產精品獎的龍虎斑全魚分切禮盒一尾3.5公斤，去鰓去鱗去內臟耗損17％後只剩2.9公斤，要賣2900元，相當於每公斤1000元，很昂貴。如果真的很想體驗龍虎斑魅力，1月26日前天和鮮物附設餐廳原本每鍋600元的「天和主題鍋」，會將原本的青斑直接升級為龍虎斑，相當於打5折，有機會去試試看，就會知道龍虎斑到底厲害在哪裡。

(中時)