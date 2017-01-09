蔡總統會德州州長 盼強化產業合作

總統蔡英文今天在休士頓下榻飯店會見德州州長艾波特，盼強化台灣與德州多項產業的合作關係。聯邦參議員克魯茲與蔡總統會晤後則聲明指出，美台關係不會放在談判桌上。

蔡總統在離開休士頓前，與德州州長艾波特（GregAbbott）及德州選出的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在下榻飯店會談，兩位當地的重要政治人物都在會後發表聲明。

艾波特指出，德州的營商環境與法規制度，讓許多台灣業者持續並擴大對當地投資，他將致力推動台灣與德州的緊密關係，並繼續與蔡總統對話，為雙方民眾創造更多機會與更好的未來。

蔡總統強調，德州與台灣有長期經貿、投資與旅遊業往來。2015年，台灣是德州在亞洲的第5大出口市場，台塑、富士康、英業達與長榮等業者對當地投資達百億美元。德州在能源、生化科技、智慧與國防工業上具有優勢，這些也是政府在台推動的項目，相信雙方未來有更多與更緊密的合作機會。

克魯茲與蔡總統會談後，除了接受媒體公開訪問，也進一步發表聲明。

克魯茲寫到，中國必須了解美國要與什麼訪客會面，由美國自己決定。（與蔡總統會面）這無關乎中國，而是美台關係，美國有法律義務防衛盟邦台灣。「我們要與什麼人會面，中方無權否決，我們將持續與任何人，包括台灣人在內會晤，只要這是合宜的。」

他強調，美台關係不會放在談判桌上，雙方關係有法律明文規定，並奠基於共同利益，期望未來與蔡總統合作強化夥伴關係。1060109

(中央社)