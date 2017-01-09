見證悠久中華文化！玉意深遠—中原古代玉器文化展

青玉虎形飾。（史博館提供）

「玉不琢不成器」說明玉器都是經過了既琢又磨的多道工序，方能成器，不是輕而易舉的，告訴青少年，一個人要想成才、對社會有益，也要像製玉器那樣經過磨礪，要長期地刻苦學習、提高文化素養。玉器在悠久的中華文華可是佔了重要地位，無怪乎古人講「佩玉為美，黃金有價玉無價」！趁著今年冬天、春天，來史博館賞玉器展吧！

河南博物院為國立歷史博物館的姊妹館，兩館在館史發展與館藏品上有諸多淵源，2017年為河南博物院90週年院慶，兩館舉辦交流展以為誌慶，國立歷史博物館以「瑞慶禎祥──清代織錦珍品特展」赴河南博物院展出，河南博物院則以「玉意深遠──中原古代玉器文化展」到國立歷史博物館展出，提供院藏精品，讓觀眾能飽覽兩館的珍貴玉器收藏。

玉，孕育自山川大地的精華，在中華文化裡，隨著人文歷史的積澱，被賦予了豐富的內涵，而在古代社會政治、經濟、文化、倫理、宗教等各個領域發揮無可取代的作用。中原地區玉文化歷史悠久，河南發現較早的玉器遺存可追溯到 8000多年前新石器時代舞陽賈湖遺址。

夏商兩代，社會階級與國家形成，作為政治與經濟中心的中原地區，提供玉器發展的良好基礎，河南偃師二里頭遺址、鄭州二里崗和殷墟婦好墓出土的玉器彰顯了此時玉器製作的最高水準。兩周時期，由於宗法制的實行，玉器使用逐漸等級化、禮儀化。

玉器種類包含用於祭祀、喪葬的禮器，溝通天人的靈物；此外，亦可作為追求不朽，保屍防腐的殮葬工具。秦漢以後，玉器逐漸褪去其政治宗教外衣，成為人們賞玩陳設的生活器皿，繼續承載著人們去禍祈福、安康吉祥的美好願望。

此次展覽，遴選河南博物院院藏中原古玉精品百餘件，與國立歷史博物館典藏河南輝縣琉璃閣甲乙墓出土玉器20件共同展出，展品時間跨度從新石器時代晚期至漢代，展覽內容涵蓋「禮儀玉：藏禮於器」、「佩飾玉：比德君子」、「喪葬玉：靈魂不朽」、「玉石類別與工藝簡介」等四個部分，反映中原古代玉文化中的禮制、佩飾、葬制和認識玉石等面向。

緊接著就是農曆春節了，歡迎喜愛藝術的朋友來歷史博物館看展，一起從豐富的造型、多元的工藝和深厚的文化內涵，見證中國玉器發展的精采絕倫。

玉熊。（史博館提供）

玉意深遠──中原古代玉器文化展

日期︰106年1月7日～106年3月12日

地點︰國立歷史博物館四樓

(中時電子報)