娜塔莉波曼挺孕肚登紅毯 莉莉柯林斯露白皙美背辣翻
第74屆金球獎於今(9日)登場，向來有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎，今年看點不少，星光大道眾星雲集，娜塔莉波曼以《第一夫人的秘密》入圍戲劇類最佳女主角，身穿芥末黃禮服的她，孕肚看起來相當明顯。
娜塔莉波曼被看好得獎，身懷六甲的她穿著芥末黃禮服，和老公班傑明米爾派德聯袂出席，相當優雅； 而莉莉柯林斯穿一襲粉色露背禮服，白皙美背一覽無疑辣翻；艾美亞當斯則穿上黑色亮片裝，穠纖合度身材相當吸睛，
(中時電子報)
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