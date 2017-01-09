106學年學測試務人員 今入闈

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106學年學測試務人員9日入闈，共計有27名包含4位試題學生，主任黎建球貼上封條。（王英豪攝）

106學年學測試務人員9日入闈，共計有27名包含4位試題學生。（王英豪攝）

106學年學測試務人員9日入闈，共計有27名包含4位試題學生，主任黎建球（左起）副主任沈青崧、劉兆明一一送人員進入。（王英豪攝）

106學年學測試務人員9日入闈，共計有27名包含4位試題學生，主任黎建球（左起）副主任沈青崧、劉兆明一一送人員進入。

(中時)