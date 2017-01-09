谷歌自駕休旅車首亮相 1月底將上路

我要評比

圖為谷歌與飛雅特克萊斯勒合作研發的Pacifica多功能休旅車8日在北美國際汽車展中亮相。（圖/美聯社）

由谷歌（Google）分拆的自駕車新創公司Waymo在北美國際汽車展（North American International Auto Show）上宣布，1月底將讓克萊斯勒Pacifica多功能休旅車隊開上公路。

據The Verge科技新聞網報導，車隊將出現在加州山景市（Mountain View），以及亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）。而自谷歌與飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）汽車2016年5月宣布合作以來，這也是Pacifica自駕車首度公開亮相。

(中時電子報)