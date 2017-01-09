金球獎即將登場 風和日麗維安不鬆懈
第74屆金球獎頒獎典禮即將在加州洛杉磯比佛利山登場，眾多明星陸續抵達會場，這天陽光燦爛，為洛城近來最晴朗、溫暖的下午，不過由於近來恐攻事件頻傳，警方已加強維安。
美聯社報導，這是川普當選美國總統後，好萊塢第1場重量級頒獎典禮，儘管風和日麗，待會典禮氣氛恐怕會是烏雲密布。
此外，歐洲最近發生多起卡車恐怖攻擊事件，美國佛羅里達州6日也發生機場濫射事件，加州比佛利山警方因此升高維安措施，在比佛利山希爾頓飯店周圍部署警車與員警。
獎項方面，法新社預測，充滿懷舊風、向好萊塢歌舞片黃金年代致敬的「樂來越愛你」（La La Land）看好贏得多項大獎。本片今年一舉入圍7大獎，包含音樂或喜劇類最佳影片獎，本片的男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）與艾瑪史東（Emma Stone）也分別入圍音樂喜劇類最佳男女主角獎。
電影分析網站awardsdaily.com編輯史東（Sasha Stone）說：「人們喜愛這部電影的原因，我想是因為它讓人耳目一新，立即觸動人心，這不是那種讓你痛徹心扉，看到心力透支的奧斯卡參賽電影。」
「我覺得2位主角都相當有魅力，音樂更是華麗動人。」
另外，巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）的「月光下的藍色男孩」（Moonlight）也有6項入圍，是戲劇類別得獎大熱門。
肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）執導的「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea），入圍最佳導演獎與最佳劇本獎，演員凱西艾佛列克（Casey Affleck）問鼎最佳男主角，蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）也將角逐最佳女配角獎。
awardsdaily.com的史東說：「許多人喜愛『海邊的曼徹斯特』，因為感覺很貼近現實，主角造成一場悲劇，而無法拋開罪惡感與憂傷的那種痛苦，很多人可能都能體會。」
而今年戲劇類影后部分，以在「第一夫人的秘密」（Jackie）中飾演賈桂琳甘迺迪（JacquelineKennedy）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）最具奪冠相。（譯者：中央社周莉芳）1060109
(中央社)
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