中日韓感染性腸胃炎疫情升溫 做好防疫

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中國大陸、日本、韓國爆發感染性腸胃炎，尤以日本疫情最嚴重，且有持續升溫的趨勢，嘉義市衛生局提醒最近有意前往的旅客，應做好防疫措施。

衛生局指出，根據國際疫情顯示，爆發感染性腸胃炎疫情最嚴重的日本，單周病例數突破6.1萬人，創下近10年來單周第3高，病例以東京都、神奈川縣及大阪府為最多。

此外，日本北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣等地也有傳出餐飲場所旅客及學校學生群聚感染事件。

中國大陸北京市累計有18起諾羅病毒群聚事件，是去年同期的2倍以上；韓國腸胃炎疫情也升溫，5歲以下急性腹瀉病毒檢出率增加，其中以諾羅病毒占大多數。

衛生局提醒最近有意前往這些國家的旅客，應避免生食、生飲，尤其應避免食用生魚片、生蠔等海鮮，以策安全。

衛生局表示，諾羅病毒主要是經由糞口傳染，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛，也可能發生全身性症狀，例如頭痛、肌肉酸痛、倦怠等現象。

感染諾羅病毒約有一半的人會有發燒現象，但除了嬰幼兒、老人與免疫功能不足者之外，只要適當補充流失的水分，給予支持性治療，症狀都能在數天內改善。1060109

(中央社)