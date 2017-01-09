微創手術新趨勢 脊椎狹窄免打鋼釘

我要評比

過去傳統治療「脊椎狹窄」的方式，多會配合脊椎固定手術，亦俗稱「打鋼釘」，台大醫院竹東分院表示，微創手術可減少脊椎不必要破壞，為脊椎疾患治療新趨勢。

新竹縣60歲陳姓女子因初期脊椎退化，造成脊椎狹窄壓迫到坐骨神經，半年來腳痛纏身，只要坐或站超過5分鐘，小腿肚就開始出現脹痛、麻木等不適症狀，一段時間過後，疼痛蔓延至大腿及腰部，痛苦不堪，且症狀越趨嚴重，造成工作與家庭生活極大不便。

經過許多醫師評估，都建議她要開刀「打鋼釘」，但復原期長達數月，且需配合復健，因此讓她卻步，遲遲不敢動手術，只好繼續忍痛。

經台大竹東分院評估後，建議以「經皮脊椎內視鏡手術」治療，以局部麻醉、門診手術方式，將造成狹窄壓迫的骨刺取出，無需住院，術後陳姓女子自覺症狀大幅改善，順利恢復上班及家庭生活。

台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，過去以傳統脊椎手術治療脊椎狹窄，常造成脊椎骨過度破壞，使脊椎較不穩定，因此必須加上脊椎固定手術，也就是俗稱的「打鋼釘」，且術後較可能發生背部肌肉萎縮無力和背部僵硬等的後遺症，脊椎也會加速退化，數年後還可能需要再次手術。

黃鼎鈞指出，微創手術是脊椎疾患治療之趨勢，以儘量減少脊椎不必要的破壞，避免做固定手術，而其中經皮內視鏡手術是傷口最小的手術之一，傷口小於1公分，術後極少發生傷口疼痛、背部不適等後遺症，不需特別復健，恢復期大幅縮短。

黃鼎鈞說，目前經皮內視鏡手術器械與技術的進步，僅需局部麻醉，手術當天就可返家，恢復期短，病患接受度高，對患者而言是一大福音。1060109

(中央社)