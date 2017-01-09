陽岱鋼當巨人 有望催生「巨人POSE」
過去陽岱剛在日本火腿時期，不時能看到換投時，三名外野手聚在一起，做出類似儀式的「新庄POSE」，在他轉戰讀賣巨人後，這樣的場景，或許在東京巨蛋也能看到了！據日媒報導，巨人外野手長野久義已向球團報告，打算創一套「巨人POSE」。
「新庄POSE」是前火腿明星外野手新庄剛志所創，於換投中間的空檔，三名外野手聚在中外野，以手套放頭上、單膝跪地的動作，進行小會議，在新庄退休後，實行「儀式」的責任，則傳到森本稀哲、陽岱鋼等穿上新庄「1號」球衣的中外野手上。
如今有陽岱鋼的加入，《日刊體育》報導，長野為娛樂球迷，打算模仿「新庄POSE」，希望創造專屬巨人的POSE，陽岱鋼二話不說附議，而原就期待陽岱鋼替球隊帶來活力的總經理堤辰佳，自然無異議，不過巨人向來屬保守派，堤辰佳認為要改變，應該和球迷一起討論，「這很重要，我得考慮到所有人。」
新年過去，新球季只剩不到三個月就要開戰，從火腿來到巨人，動向引起高度關注，還被巨人軍寄予眾望，陽岱鋼表示相當開心，談到今年的新目標，他把球隊戰績擺在第一，希望能幫助球隊，打出新氣象。
(中時電子報)
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