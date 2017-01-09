川普拒見蔡英文 陸媒：北京不必領情

蔡英文總統（左）展開9天8夜「英捷專案」，7日（當地時間）過境美國休士頓，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty，右）、駐美代表高碩泰（中）接機。（圖/隨行採訪團提供）

蔡英文總統於7日展開9天8夜的「英捷專案」，預計走訪南美邦交國，並過境美國舊金山。在川普團隊聲明不會與蔡見面後，陸媒也發表評論，認為北京沒必要領美國這個「情」，因為尊重現有亞太秩序是維護中美關係應盡的義務。

大陸鷹派媒體《環球時報》在確認川普不會利用台灣這次出訪製造話題後，還是接著發表文章「嗆聲」，稱無論美台是否有進一步動作，中國大陸都不怕其挑釁，因為「主動權與正當性在大陸這方」。

文章表示，北京用不著領川普不見蔡英文的這種情面，因「一個中國」是中美三個聯合公報闡述的基本原則，所以恪守「一中原則」不是大陸對美國當局的任性要求，而是其維護中美關係、尊重亞太現有秩序之義務。況且，美國是大國家，也不應該像某些小國領導人一般見利忘義、出爾反爾。

文章強調，「英川通話」是一次警訊，它把大陸期盼蔡政府最終回到「九二共識」的一點僅存興趣也一掃而空。從今往後，鬥爭已成為台海地區的互動主軸，而大陸當局的唯一選擇，就是對蔡英文與民進黨執行全面性懲罰。

此外，美國人以為打台灣牌會有勝算？若川普就任後繼續搞類似以上的動作，大陸民意鐵定會要求政府全力報復，屆時毀掉中美關係、毀掉亞太和平穩定，看美國選民是否還會支持他們的總統亂出牌！

(中時電子報)