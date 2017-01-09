強烈冷空氣13日南下 鄭明典：冬天來了
受東北季風增強影響，北台灣今、明兩天低溫下探14℃，中南部日夜溫差約10℃，周三、四略回溫，13日緊接著另一波鋒面及強冷空氣南下，氣溫逐漸下降。中央氣象局預報中心主任鄭明典今早在臉書表示，冬天天氣要來了，13日以後可能會有一段持續多日的冬天。
常有人問這個冬季會不會冷？鄭明典的標準答案是，當然會有冷的時候，只是不知道何時開始。但是，大尺度的冬季天氣系統，我們有把握在影響台灣一周前看出徵兆，「現在，徵兆出現了！」
氣象局已將13日開始的天氣系統訂為「大陸冷氣團」，在鄉鎮預報中也反映出來持續降溫的趨勢。從預測圖中，可看到之後還有兩股勢力不弱的大陸冷高壓相遇，一股自西邊來，源頭是歐洲經過中亞而來；另一股由北方直下，源頭是東西伯利亞。
最新數值模擬顯示，13日另一波鋒面及強冷空氣開始南下，14日晚、15日晨台北市低溫約降至14、15度、北台灣空曠地區約12、13度；15日晚、16日晨氣溫降至最低，台北市約在12、13度左右、空曠地區僅11、12度，很可能是入冬以來首波，有機會符合「強烈大陸冷氣團」標準的冷空氣。
(中時)
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