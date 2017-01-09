飛雅特宣布 在美創造2千個就業機會

我要評比

飛雅特克萊斯勒汽車今天宣布，將在美國創造2000個就業機會。準總統川普先前公開砲轟在墨西哥投資的車廠。

法新社報導，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）在底特律車展登場前夕，發布聲明表示，預計到2020年，在中西部密西根州和俄亥俄州兩座車廠投資10億美元，可望創造2000個就業機會。

飛雅特克萊斯勒表示：「飛雅特克萊斯勒美國分公司（FCA US）進一步落實強化美國生產基地的承諾。」

路透社報導，川普之前揚言要對從墨西哥進口的汽車徵收重稅，並公開譴責福特（Ford）、通用（General Motors）和豐田（Toyota）在墨西哥設廠。（譯者：中央社陳昱婷）1060109

(中央社)