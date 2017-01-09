香林神木多功能舞台 阿里山新亮點

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阿里山香林神木區多功能舞台設施及無障礙動線，不僅提供行動不便遊客及各年齡族群可近距離體驗神木全貌，夜晚景致更加迷人，並成為當地旅遊新亮點。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月9日

阿里山香林神木區多功能舞台設施及無障礙動線，創造無障礙通道，不僅提供行動不便遊客及各年齡族群可近距離體驗神木全貌，並成為當地旅遊新亮點。

嘉義林管處今天表示，位於阿里山森林遊樂區慈雲寺及香林國小旁的香林神木，曾因眾多遊客搶拍神木，發生衝突擁擠及踏踩樹根情事，因此，為改善動線及提升遊憩品質，設計以香林神木為中心。

嘉義林管處指出，這項工程順應地形，設計同心16道弧形、4階梯多功能舞台，且保留森林優美景緻及最佳觀賞香林神木角度。

另考量高海拔氣候濕冷，設計止滑溝，並設置欄杆燈等，顧及遊客行走安全，同時創造無障礙通道，友善環境，提供行動不便人士及各年齡族群可近距離體驗香林神木全貌。

嘉義林管處說，完成香林神木區多功能舞台設施及無障礙動線工程後，不僅榮獲農委會105年度優良農業建設工程優等獎的肯定，去年10月下旬的神木下婚禮，特地在多功能舞台舉行，讓千年神木見證永恆愛情。1060109

(中央社)