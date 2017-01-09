三星Gear穿戴裝置 擴大支援iOS

三星電子宣布，旗下最新的穿戴裝置Gear系列包括Gear S3、Gear S2和GearFit2都將支援 iOS系統，用戶可從相容iOS裝置的AppleApp Store下載相關APP，完成與三星穿戴裝置的配對。

三星電子行動通訊部門全球行銷暨穿戴裝置事業部執行副總裁李英熙表示，擴大支援iOS系統，讓更多用戶體驗三星的穿戴科技。並藉由最新Gear裝置的Android和iOS相容特性，帶給用戶更多的優化穿戴體驗。

Samsung Gear S3兼具有IP68防水防塵功能、內建GPS、高度感應/氣壓感應和運動加速感應等應用程式，共推出Frontier冒險家與Classic品味家兩款版本，用戶可透過監測距離、行徑路線、跑步速度、燃燒的卡路里及心跳等，來追蹤個人的體適能狀況。

三星穿戴裝置可支援iOS將開放於販售Samsung Gear的所有市場。不過，Samsung Gear裝置的服務與功能，可能受限於特定的iOS裝置及其應用程式。1050109

(中央社)