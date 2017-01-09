歐巴馬籲川普：別把總統當家族企業經營
美國總統歐巴馬今天建議繼任者川普（Donald Trump），別想用「經營家族企業的方法」掌管白宮。
英國廣播公司（BBC）報導，歐巴馬接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，川普必須「尊重」美國體制，「你宣誓就職後，掌管的就是地球上最大的組織」。
歐巴馬還警告，執政和競選是兩碼子事，「全球資本和金融市場還有世界各地的人，會非常認真地看待他（川普）說的話」。
歐巴馬也談到美國情報機構針對俄羅斯涉及網路攻擊，並試圖影響2016美國總統大選的報告，說他「低估了」這些攻擊的衝擊，還提及先前和川普見面時，討論到必須對情報圈有信心。
歐巴馬說：「許多時候，唯有在你相信這樣的程序有效時，才會做出好決定。」
川普數月來一直質疑情報機構認為俄國和駭客掛勾的說法，上週卻突然改口，自稱是情報機構的「大粉絲」。1060109
(中央社)
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