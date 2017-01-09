一例一休衝擊 學測指考試務費用恐增1倍

學測今天入闈，大考中心表示，若執行一例一休，試務費可能增1倍，這次學測仍按舊制，若7月指考執行一例一休，是否需調漲指考費用，再和教育部討論。

106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組及勤務支援人員今天入闈，21日下午才能出闈，預計待在闈場裡13天。

大學入學考試中心主任黎建球表示，近幾年學測人數逐年減少，學測基本費用不變，但收入卻減少，大考中心負擔很重，但在能力範圍內，會盡量不去調漲考試費用。

一例一休上路，也對試務造成衝擊，黎建球指出，為了考生和家長方便，學測等考試通常在週末舉行，若要按一例一休規定辦理，試務費用可能增加1倍。

黎建球指出，先前詢問教育部、勞動部後，這次學測仍按照舊制，連續工作部分，也請入闈人員簽同意書，但如果7月指考要執行一例一休，就會給相關試務人員加班費，若是超過大考中心負擔範圍，是否調漲指考費用，會再和教育部討論。1060109

(中央社)