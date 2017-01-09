最新！第74屆金球獎即時得獎名單
第74屆金球獎於今(9日)早上9點登場，向來有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎，今年看點不少，主持人由脫口秀主持人吉米法隆獨挑大樑，艾瑪史東憑藉《樂來越愛你》音樂及喜劇類女主角，得獎呼聲高，被譽為地表最強演員的梅莉史翠普將獲得至高榮譽終身成就獎。
第74屆金球獎即時得獎名單：
【電影類】
●音樂喜劇類最佳男主角
萊恩葛斯林（Ryan Gosling）／《樂來越愛你》
●最佳男配角
亞倫泰勒強森（Aaron Taylor Johnson）╱《夜行動物》
●最佳女配角《Fences》
薇拉戴維斯（Viola Davis）／《籬笆內的風暴》
●最佳配樂
《樂來越愛你》Justin Hurwitz
●最佳原創歌曲
《樂來越愛你》City of Star
●最佳劇本
《樂來越愛你》Damien Chazelle
●最佳動畫
《動物方城市》
●最佳外語片
《她的危險遊戲》（Elle）法國
【電視類】
●戲劇類最佳男主角
比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）／《律政巨人》
●戲劇類最佳女主角
克萊兒芙伊（Claire Foy）／《王冠》
●最佳戲劇類影集
《王冠》
●音樂及喜劇類最佳女主角獎
崔西埃里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）／《喜新不厭舊》
●最佳音樂及喜劇影集
《亞特蘭大》
●最佳迷你影集或電視電影最佳男主角
湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）／《夜班經理》
●最佳迷你影集或電視電影最佳女主角
莎拉保羅森（Sarah Paulson）／《美國犯罪故事》
●最佳迷你影集或電視電影
《美國犯罪故事》
●最佳迷你影集或電視電影最佳男配角
休羅利（Hugh Laurie）／《夜班經理》
●電視劇、迷你影集與電視電影最佳女配角
奧莉薇婭柯爾曼（Olivia Coleman）／《夜班經理》
(中時電子報)
關鍵字：金球獎
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