最新！第74屆金球獎即時得獎名單

萊恩葛斯林勇奪音樂喜劇類金球影帝。(美聯社資料照片)

亞倫泰勒強森拿下電影類最佳男配角。（圖／達志影像）

比利鮑伯松頓以影集《律政巨人》奪得金球獎視帝。(達志影像)

吉米法隆擔任本屆金球獎頒獎典禮主持人。(翻攝自E!online)

第74屆金球獎於今(9日)早上9點登場，向來有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎，今年看點不少，主持人由脫口秀主持人吉米法隆獨挑大樑，艾瑪史東憑藉《樂來越愛你》音樂及喜劇類女主角，得獎呼聲高，被譽為地表最強演員的梅莉史翠普將獲得至高榮譽終身成就獎。

第74屆金球獎即時得獎名單：

【電影類】

●音樂喜劇類最佳男主角

萊恩葛斯林（Ryan Gosling）／《樂來越愛你》

●最佳男配角

亞倫泰勒強森（Aaron Taylor Johnson）╱《夜行動物》

●最佳女配角《Fences》

薇拉戴維斯（Viola Davis）／《籬笆內的風暴》

●最佳配樂

《樂來越愛你》Justin Hurwitz

●最佳原創歌曲

《樂來越愛你》City of Star

●最佳劇本

《樂來越愛你》Damien Chazelle

●最佳動畫

《動物方城市》

●最佳外語片

《她的危險遊戲》（Elle）法國

【電視類】

●戲劇類最佳男主角

比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）／《律政巨人》

●戲劇類最佳女主角

克萊兒芙伊（Claire Foy）／《王冠》

●最佳戲劇類影集

《王冠》

●音樂及喜劇類最佳女主角獎

崔西埃里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）／《喜新不厭舊》

●最佳音樂及喜劇影集

《亞特蘭大》

●最佳迷你影集或電視電影最佳男主角

湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）／《夜班經理》

●最佳迷你影集或電視電影最佳女主角

莎拉保羅森（Sarah Paulson）／《美國犯罪故事》

●最佳迷你影集或電視電影

《美國犯罪故事》

●最佳迷你影集或電視電影最佳男配角

休羅利（Hugh Laurie）／《夜班經理》

●電視劇、迷你影集與電視電影最佳女配角

奧莉薇婭柯爾曼（Olivia Coleman）／《夜班經理》

(中時電子報)