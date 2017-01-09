角逐國民黨主席 吳敦義說明記者會

角逐國民黨主席 吳敦義說明記者會

國民黨黨魁選戰正式開打！前副總統吳敦義將於今（9日）宣布參選，表示「將勇於承擔責任」；國民黨副主席郝龍斌原規畫9日宣布參選，不料被吳搶得先機，但據了解郝將選到底，國民黨主席之爭將呈現洪、吳、郝三強之爭。

據了解，吳敦義伉儷周四晚與十餘位挺吳派策士，包括學者與前政務官餐敘，會中明確表態在黨主席選舉「承擔責任、義無反顧」。昨受訪時表示，各方有許多期待跟鼓勵，在黨面臨非常大困難時，應勇於承擔一部份責任，他會鄭重考慮，在今（9日）對外說明。

(中時電子報)