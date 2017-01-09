要你一周吃2天，VDAYS蔬食開賣

〈VDAYS〉的〈鷹嘴豆泥堡〉是以歐美正流行的健康食材為原料製作成的蔬食漢堡。(圖／姚舜攝)

〈炭烤厚切杏鮑菇堡〉的厚切杏鮑菇片清甜多汁，搭配食材有焦糖洋蔥、美生菜、番茄片，還有芭樂片，提供了足夠的膳食纖維並增益香氣。(圖／姚舜攝)

用凍豆腐與韓式泡菜為食材製作的〈泡菜豆腐堡〉，雖是蔬食，卻隱約可以嘗到〈韓式豬排堡〉的滋味。(圖／姚舜攝)

〈玉米糕時蔬沙拉〉的蔬菜種類多樣，且形色繽紛，多層次的口感與風味創造了食趣。(圖／姚舜攝)

用不同顏色的花椰菜搭配糙米飯作成沙拉，是一道「暢通版沙拉」，且形色皆悅目。(圖／姚舜攝)

〈蔬菜暖暖湯〉內有蕃茄、杏鮑菇、西芹、洋菇，以及炸馬鈴薯，是一道「蔬菜版羅宋湯」。(圖／姚舜攝)

〈VDAYS〉以「淑世」情懷，提醒大家若愛地球、重視健康，則最好一星期有2天吃蔬食。(圖／姚舜攝)

〈VDAYS〉的經營團隊很年輕，作餐飲卻頗有創意且充滿理想性格。(圖／姚舜攝)

一周食蔬兩天，是〈VDAYS〉的品牌主張。(圖／姚舜攝)

外食餐廳林立的大安路、知名的〈鼎旺麻辣鍋〉二店隔壁，新開了一家蔬食店〈VDAYS〉，長條形空間、大理石純白色裝潢，只提供外賣，即(9)日起開始試營運的新店菜單上除蔬食沙外與蔬食湯品外，主力是各式口味的「蔬食漢堡」，店裝和商品與傳統素食餐廳或蔬食店截然不同，

不為宗教信仰，只為愛地球，更為重視健康，愈來愈多飲食男女開始品味蔬食，成了「Vegan一族」，更有不少人開始奉行一星期選一天不吃肉，使得「周一無肉日」(Meatless Monday)成了一種「新世戈生活運動」，他們以「每周的第一天」自我要求，自我惕勵或自我要求，成了一股「食尚運動」。

〈VDAYS〉的經營團隊是〈肉大人〉肉舖火鍋餐廳的原班人馬，在以「肉舖」概念提供近20種肉品為火鍋涮料，並以發酵湯頭創造火鍋市場新選擇後，在洞見「食代」趨勢後，他們決定跨足蔬食領域，以具特色的葷、素美食，雙線並行、分進合擊，試圖在競爭激烈的外食市場創造新藍海，一葷一素雙品牌，提醒世人營養均衡的重要。而葷素的反差與互補，某種程度也是一種「自省」與「救贖」。

〈VDAYS〉的「V」，是Vegan的第一個子母，也意味著「勝利」。更是比起手指時的「2」。原因是經營者陳冠翰和主廚王大智認為，「一個星期只有一天食蔬不夠」，所以他們決定將純淨的店取名〈VDAYS〉，希望重視健康的朋友或愛地球的人，一周至少吃蔬食兩天。

王大智原本是〈肉大人〉廚師，但因他的媽媽吃素，讓他覺得整天「與日為伍」，「好像對不起老媽」。如今他轉做蔬食，原本即是餐飲科班出身的他，如得到解脫，烹調料理蔬食更加游刃有餘。

要鼓吹更多人非因宗教信仰而開始食蔬食，甚至一周吃2天以上，其實別無它法、唯有「好吃」一途。帶著一股「淑世」情懷，〈VDAYS〉鎖定年輕新世代外食族，以異國風味蔬食切入市場，菜單上主打的第一波主力商品就是「蔬食漢堡」。王大智帶著廚房裡的廚師們用蔬菜豆腐、鷹嘴豆泥、杏鮑菇菌、酸菜起司，以及泡菜豆腐製作漢堡排，或煎、或炸，或先Sous-vide再煎炸後，再夾入漢堡麵包或三明治內作餡，烹調料理出一個個「無肉漢堡」。

我喜歡〈碳烤厚切杏鮑菇堡／150元〉，這漢堡的主要食材是厚切杏鮑菇片， 王大智先碳烤鎖住其多汁甜味，佐以洋蔥、馬鈴薯、美生菜、蕃茄、芭樂、焦糖洋蔥及BBQ醬。多層次的口感中帶著幽微香甜，飽足感與美味兼具。

〈泡菜豆腐堡／190元〉是將將凍豆腐浸泡於韓式泡菜醬中24小時後，再加沾上麵糊酥炸成漢堡排，再搭配美生菜、韓式泡菜、蕃茄、紫洋蔥、大黃瓜及無蛋美乃滋。細嚼慢嚥、齒牙間吃出〈韓式豬排堡〉的滋味。

〈鷹嘴豆泥堡／180元〉是以漢堡形式傳遞西方正在流行的健康美食，師師將鷹嘴豆打成泥後加入紅蘿蔔、西芹、香菜、藜麥、辣椒、孜然粉、奧利岡及黑胡椒做成的蔬菜排，佐以美生菜、洋芋片、大黃瓜片、蕃茄片及酪梨醬。以類似配方製作的蔬菜堡不少，但食客可以比較〈VDAYS〉與其他家的差異。

除各式口味蔬食漢堡，〈VDAYS〉的沙拉也有幾分特色，如〈玉米糕時蔬沙拉／160元〉是以生鮮、碳烤、滷、炸及水煮的方式料理黃綠櫛瓜、杏鮑菇、白蘿蔔、紫芋頭等不同時蔬，再搭配生菜、藜麥、蘋果、聖女番茄等組合成一盤錦繡。而美味義式的〈玉米糕〉，提供了澱粉需求。

〈五色花椰佐五穀糙米飯〉是將健康的十字花科不同顏色的花椰，分別以不同方式烹調料理後再組合成沙拉，並搭配五穀糙米飯。不僅形色味皆很討喜，食後還「好暢通」，真是一道「充滿機能感的健康美食」呢。

〈VDAYS〉兩天外帶蔬食自今(9)日至2月3日試營運期間，推出「大吉大利 你我都發發發」活動，凡於活動期間蒞臨即可享單筆消費88折優惠，欲了解蔬食食尚者，可以一試。

(工商)