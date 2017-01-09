年改國是會議撞學測 籲勿影響考生應試

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大考中心今天表示，學測第二天遇上年金改革國是會議，松山高中考場可能受影響，已請警政單位協助維持考場附近秩序，呼籲民眾盡量避免影響考生應試。

106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組及勤務支援人員今天入闈，21日下午才能出闈，預計待在闈場裡13天。

大學入學考試中心副主任沈青嵩表示，學測將於20日、21日舉行，年金改革國是會議則於21日、22日在台北國際會議中心舉行，學測第二天將碰上年金改革國是會議。

沈青嵩指出，年金改革國是會議附近有松山高中考場，約1800名考生應考，原本希望能另尋考場，但因該考場人數較多，找不到其他適合的地方，因此仍保留松山高中考場。

為避免考生受干擾，沈青嵩表示，已經和教育部、警政單位協調，希望維持考場附近基隆路的秩序安寧，也呼籲民眾盡量避免影響學測考生應試。1060109

(中央社)