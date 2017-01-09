保育員「修補蛋殼」好技術！「龜寶寶」健康長大推手

保育員定期照蛋紀錄胚胎的發育情形。（台北市立動物園提供）

對於人類，小寶寶要在媽媽子宮內懷胎十月才能初生，不過對於卵生動物而言，媽媽產卵後，會有蛋殼，如何將藏在蛋殼裡的寶寶細心孵化才能讓寶寶健康長大也是很重要的。

在環境劇烈變動與人為活動嚴重侵擾下，許多野生動物正面臨生存危機，因此動物園也積極扛起延續野生動物族群命脈的重要保育工作！在動物園有群保育員，牠們細心監看各個蛋，還不定時用「日照」方法，期盼每個寶寶都能健康出生。

蛋殼破損。（台北市立動物園提供）

為了延續瀕臨絕種的龜類族群，維護其個體數量與基因多樣性，牠們在動物園內產下的每一顆蛋，對保育員來說都極其珍貴，若蛋殼出現破損情形，就要靠「蛋殼修補技術」來提升孵化率。

X記號表示正面朝上，兩爬類的蛋不能上下顛倒會造成胚胎終止發育。（台北市立動物園提供）

大部分母龜產卵時會選擇適合的環境，在地面挖洞下蛋，但有時會因為個體的經驗不足或是環境中的硬物，造成蛋殼的破損。為了能有效建立瀕危龜類的族群，保育員會立即將龜蛋取出，以人工的方式孵育。而在取龜蛋時要非常小心謹慎，避免因人為操作對龜蛋所造成的損傷。

碰到有破損的龜蛋時，保育員會先評估受損程度，將其分類入三個層級：等級一、蛋殼完整僅表面出現裂痕。等級二、蛋殼破損，內層卵膜完整。等級三、蛋殼與卵膜階受損，蛋液已溢出，並依據破損層級來決定優先修補的對象。

蛋殼上的小裂痕。（台北市立動物園提供）

龜蛋修補作業的重點，就是要將破損處完整覆蓋，避免水分過度散失或異物入侵。等級一的作法是在裂縫處塗上無毒的指甲油，將裂縫填滿。等級二到三的破損龜蛋有幾種常見但優劣各異的修補方法，一種是利用已出生或嚴重破損的蛋殼，將其清洗乾淨並消毒後，配合指甲油、蜂膠黏貼於破損處。

另一種是在破損處以石臘膜（parafilm）貼覆，再以熱熔槍沿著破損處周圍加熱，使石臘膜黏合在蛋殼上。還有一種方式是用市售的人工敷料（Tegaderm Film），具有防水且不透氣的特性，可以直接黏貼在破損處非常方便，但單價較高。

無毒指甲油修補蛋殼裂痕。（台北市立動物園提供）

保育員用心地照顧每一顆珍貴的龜蛋，除了用「蛋殼修補技術」來修補破損的蛋之外，日常會定期「照蛋」以確定卵中發育的情形。每一隻在細心呵護下順利孵化的龜寶寶，都為瀕危龜類的族群帶來新生命與希望。

(中時電子報)