高雄大寮賣場失竊60萬 逃逸外勞幹的

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高雄大寮區大賣場竊案偵破，嫌犯3名越南籍逃逸外勞有2人落網。（林宏聰翻攝）

警方起獲作案工具1批。（林宏聰翻攝）

去年11月高雄大寮1處大賣場遭竊賊從屋頂縫隙鑽入，竊走60萬現金，警方調閱數百支監視器追人，鎖定裴姓、阮姓、團姓越南籍逃逸外勞涉案，跟監逮獲裴嫌、阮嫌，由於3人幾乎全台跑透透，警方懷疑恐涉其他竊案，將繼續深入追查。

高雄市大寮區大仁街1家大賣場，去年11月9日凌晨遭人從屋頂縫隙潛入，翻過牆邊鐵架進入辦公室，以輪砂機切開保險箱，竊走60萬元現金，林園分局組成專案小組，擴大調閱監視器追人，發現事後有3名外勞搭計程車離開現場。

警方緊追這條線索，查出3人行竊後逃至台南，經1個多月跟監，於去年11月11日圍捕主嫌36歲裴男，他奮力攻擊警方，造成專案員警眼鏡破碎，眼部、手指遭割傷，但仍在警方壓制下落網，進而供出阮姓、團姓共犯。

12月24日，警方在台中逮獲綽號「阿三」31歲阮嫌，但他與裴嫌互推責任，均指對方才是主謀，元月6日檢警安排2人對質，裴嫌才坦承全案由他策畫。

警方調查，裴嫌於前年11月被移民署通報為逃逸外勞，「阿三」及綽號「阿忠」23歲團嫌則分別於去年5月、10月逃跑，至北部建築工地打零工時結識，裴嫌自認老大，誇口「想要賺錢就跟我！」

3人事前到大寮賣場附近勘查4次，案發當天，裴嫌攜帶犯案工具，潛入賣場行竊，「阿三」、「阿忠」則在外把風，原本說好三人平分，但裴嫌得手60萬元後，只給同夥各4萬元，隨即各自逃逸。

警方訊後將裴嫌、「阿三」依竊盜、妨害公務等罪嫌移送法辦，並追查「阿忠」下落，另調查發現3人在台南、台中、台北、高雄、花蓮四處躲藏，幾乎全台走透透，懷疑另涉其他竊案，將深入追查。

(中時)