NBA》豪哥缺陣籃網內外交迫 不敵七六人吞6連敗
林書豪持續因傷缺陣，籃網陷入內鬨的內外交迫局面，9日面對同樣是東區倒數球隊七六人，即便是上半場打完領先11分，第三節被對方打出32比16攻勢，最終以95比105吞下6連敗。
體質本就薄弱的籃網，自從林書豪受傷後就連敗不止，好不容易等到豪哥傷癒歸隊終於看到一線曙光，沒想到林書豪隨後又再次受傷，陰霾籠罩下卻又傳出交相指責的消息，球團也有意將頭號戰將布魯克羅培茲交易出去。
此役，主場應戰的籃網，再次變換先發陣容，上半場打得中規中矩取得雙位數領先優勢，可惜第三節崩盤，不但浪費大好領先局面，反在第四節落後到10分以上，輸球後全隊無語，也讓主場球迷失望不已。
總教練艾金生賽後搖頭表示，「我無法想像為什麼第三節會打成這樣子。」布魯克羅培茲攻下全場最高26分，漢米爾頓16分，波達諾維奇12分，吉爾派崔克10分。
上季爐主76人，整季只拿到10勝，本季只打35場就追平上季10勝戰績，恩比德20分，薩瑞奇18分，柯文頓15分、10籃板，外加5抄截，史陶斯卡斯15分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。