NBA》豪哥缺陣籃網內外交迫 不敵七六人吞6連敗

我要評比

一度領先11分，籃網又在最後關頭手軟，慘輸七六人10分。(美聯社)

林書豪持續因傷缺陣，籃網陷入內鬨的內外交迫局面，9日面對同樣是東區倒數球隊七六人，即便是上半場打完領先11分，第三節被對方打出32比16攻勢，最終以95比105吞下6連敗。

體質本就薄弱的籃網，自從林書豪受傷後就連敗不止，好不容易等到豪哥傷癒歸隊終於看到一線曙光，沒想到林書豪隨後又再次受傷，陰霾籠罩下卻又傳出交相指責的消息，球團也有意將頭號戰將布魯克羅培茲交易出去。

此役，主場應戰的籃網，再次變換先發陣容，上半場打得中規中矩取得雙位數領先優勢，可惜第三節崩盤，不但浪費大好領先局面，反在第四節落後到10分以上，輸球後全隊無語，也讓主場球迷失望不已。

總教練艾金生賽後搖頭表示，「我無法想像為什麼第三節會打成這樣子。」布魯克羅培茲攻下全場最高26分，漢米爾頓16分，波達諾維奇12分，吉爾派崔克10分。

上季爐主76人，整季只拿到10勝，本季只打35場就追平上季10勝戰績，恩比德20分，薩瑞奇18分，柯文頓15分、10籃板，外加5抄截，史陶斯卡斯15分。

(中時電子報)