吳敦義表態選黨主席 吳郝可能合作？
國民黨主席選舉在即，洪秀柱、郝龍斌都已宣布參選，吳敦義也在今天(9日)舉行記者會進一步表態。外界預料，郝龍斌的態度將是未來選情的關鍵，若吳郝合作則態勢明朗，否則將出現激烈競爭。
吳敦義要在今天的記者會宣布參選黨主席，目前已有多位重量級人士力挺，包括國民黨25位中常委、吳伯雄兩子吳志揚與吳志剛，加上王金平日前稱讚吳是最佳人選，使其形勢備受看好。
另一方面，郝龍斌雖表明不以黨主席之位作為2020選總統的跳板，但還是希望能出來挽救國家。外界對其多抱持觀察的態度，而郝龍斌是否出席吳敦義的公開場合是一個指標，如果他們兩人之後有可能進一步合作，那選情發展即可以預料。
相對地，現任黨主席洪秀柱情勢危急，她目前只掌握到深藍與青年鐵票，如果不能再爭取地方勢力支持，則翻轉的可能性不大。
(中時電子報)
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