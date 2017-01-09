沒了泰勒絲！洛基神清氣爽帥炸金球獎

湯姆希德斯頓帥炸現身金球獎。（圖／達志影像）

第74屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間9日早上舉行頒獎典禮，目前獎項更是陸續頒出，而今年憑著《夜班經理》入圍最佳電視電影或迷你影集男主角的「洛基」湯姆希德斯頓現身金球獎時，更是引起全場粉絲尖叫，尤其他現在身邊又沒了「全球情敵」泰勒絲。

湯姆希德斯頓今年入圍最佳電視電影或迷你影集男主角，現身金球獎時，他臉上比之前多了鬍子，但帥氣依舊不減，加上恢復單身，不少粉絲一見到他都熱情尖叫，還被讚是紅毯第一帥。

艾迪瑞德曼現身金球獎同樣引來高度關注！（圖／取自IG）

不過同樣也有死忠粉絲的，則是以《怪獸與牠們的產地》走上紅毯的奧斯卡影帝艾迪瑞德曼！他一現身同樣吸引大批影迷駐足尖叫，就為了一睹偶像風采。

(中時電子報)