昔日職六球團爭搶 他31歲轉騎競輪
過去曾獲六球團第一指名，最後風光加盟軟銀，前日職投手大場翔太一度備受期待，孰料表現令人大失所望，如今他決定結束八年的職棒生涯，並可能轉戰競輪界，展開全新的人生，「我想試著再度進軍職業殿堂！」
日職選秀與中職選秀不同，是採取「指名制」，第一輪中如果有單一選手，獲得多個球團指名，就得透過抽籤決定誰能得標，對選手來說，能獲得多隊的第一指名，代表著一種肯定，如此可知大學時，以14連勝、單一聯賽狂飆115K締造東都大學聯盟紀錄的大場，多麼備受期待。
而大場也不負眾望，加盟軟銀的首場比賽，就以菜鳥之姿投出無四死球完封勝，寫下太平洋聯盟新紀錄，沒想到表現卻急轉直下，隨後到2014年間，只在2011年獲7勝最多，2015年被交易到中日龍，甚至連一軍都沒上，就遭戰力外釋出，沒球隊可去，讓他年僅31歲，就告別職棒改騎競輪。
在大場之前，過去從職棒轉戰競輪的，共有3人，最有名的是曾效力養樂多，極速能投到149公里的投手松谷秀幸，他在2000年第三指名入團，但由於手肘傷勢，2006年就告別職棒，如今在競輪已升到S級選手，是轉到競輪最成功的案例，另效力過兄弟的伊代野貴照，回日本後也朝競輪發展。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。