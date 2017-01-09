昔日職六球團爭搶 他31歲轉騎競輪

大場翔太2011年曾隨軟銀來台打亞洲職棒大賽。(本報資料照)

過去曾獲六球團第一指名，最後風光加盟軟銀，前日職投手大場翔太一度備受期待，孰料表現令人大失所望，如今他決定結束八年的職棒生涯，並可能轉戰競輪界，展開全新的人生，「我想試著再度進軍職業殿堂！」

日職選秀與中職選秀不同，是採取「指名制」，第一輪中如果有單一選手，獲得多個球團指名，就得透過抽籤決定誰能得標，對選手來說，能獲得多隊的第一指名，代表著一種肯定，如此可知大學時，以14連勝、單一聯賽狂飆115K締造東都大學聯盟紀錄的大場，多麼備受期待。

而大場也不負眾望，加盟軟銀的首場比賽，就以菜鳥之姿投出無四死球完封勝，寫下太平洋聯盟新紀錄，沒想到表現卻急轉直下，隨後到2014年間，只在2011年獲7勝最多，2015年被交易到中日龍，甚至連一軍都沒上，就遭戰力外釋出，沒球隊可去，讓他年僅31歲，就告別職棒改騎競輪。

在大場之前，過去從職棒轉戰競輪的，共有3人，最有名的是曾效力養樂多，極速能投到149公里的投手松谷秀幸，他在2000年第三指名入團，但由於手肘傷勢，2006年就告別職棒，如今在競輪已升到S級選手，是轉到競輪最成功的案例，另效力過兄弟的伊代野貴照，回日本後也朝競輪發展。

(中時電子報)