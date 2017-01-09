13日後 鄭明典：冬季天氣要來了

中央象局預報中心主任鄭明典今天說，未來會有兩股勢力不弱的冷高壓相遇，分別從西伯利亞及歐洲經中亞而來，13日以後，很可能會有一段持續多日的冬季天氣。

時序入冬，不少民眾關注天氣冷不冷，鄭明典今天在臉書表示，當遇到這個問題時，標準的答案是「當然會有冷的時候，只是不知道何時開始」，但大尺度的冬季天氣系統，有把握在影響台灣一星期前看出徵兆。

「現在，徵兆出現了」，鄭明典指出，預報員已經將13日開始的天氣系統訂為「大陸冷氣團」，在鄉鎮預報中也反映出持續降溫的趨勢。

他說，從預測圖可以看到之後有兩股勢力不弱的大陸冷高壓相遇，一股從歐洲經過中亞而來，另一股由北方直下，源頭是東西伯利亞，13日以後，很可能會有一段持續多日的冬季天氣。1060109

(中央社)