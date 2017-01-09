學測入闈 試考生提醒調整心態注意健康
大考中心今天舉行學測入闈儀式，試考生提醒，學測前要調整心態，別再想還有多少書沒唸完，而是多會1題就算1題，也要注意健康，避免生病影響應試。
106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組及勤務支援人員今天入闈，共23名人員入闈，其中包含4名協助檢視試題的試考生。
試考生、政大金融系學生蕭芳其表示，隔了一年參加學測，心情有些緊張，事先特地翻閱主科相關書籍，也複習之前的講義。
蕭芳其以過來人經驗分享，學測前要調整心態，不要再想還有多少書沒唸完，而是多會1題就算1題，那時候班上很多黑馬，都是靠著臨場發揮，另外也要注意健康，如果生病就會影響應考狀態；而作文比較弱的她，當時則是靠著多看範文、補充文章等優美文字，來補強作文。
試考生、政大傳播學院學生李芸也建議，應考前只要平穩就好，可以多做歷屆試題，瞭解常出的題型，不用特別看參考書，做一些比較偏頗的題目，可以多看自己做錯的題目，瞭解問題在哪。1060109
(中央社)
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