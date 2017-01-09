曼尼加盟日本獨立聯盟 延續球員生涯

在美國職棒大聯盟曾經擊出555支全壘打、2013年來台造成旋風的曼尼（Manny Ramirez）即將以44歲的高齡加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，延續球員生涯。

高知鬥犬隊屬於四國島聯盟，台灣球員蔣智賢、林哲瑄在2015年曾經效力。球隊官網、社群網站今天貼出公告，表示與曼尼達成共識，準備加入球隊。

曼尼自1993年到2011年在大聯盟19個球季，效力印地安人、紅襪、道奇等隊，共敲出555支全壘打；2013年來台加入義大犀牛隊，雖然只打半個球季，但只要有他出賽，門票熱賣。

曼尼在中華職棒賽49場，打擊率3成52，有8支全壘打、43分打點。

曼尼離開台灣之後，一度傳出有意轉往日本職棒發展，後來回到美國小聯盟，球員兼教練、打擊顧問，也曾在多明尼加冬季聯盟出賽。1060109

(中央社)