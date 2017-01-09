人民幣中間價重貶近6分 半年最大貶幅

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人民幣兌美元匯率中間價今天大幅調降5.94分，報人民幣6.9262元兌1美元，創6個月以來最大降幅。

新浪財經報導，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，9日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣6.9262元，較6日中間價6.8668元，大幅調降5.94分，創下2016年6月底以來最大調降幅度。

報導指出，美國經濟數據轉佳，美元指數上漲，使人民幣中間價9日大幅調降；日前離岸人民幣出現驚人漲幅，人民幣近來波動幅度加大，顯現出人民幣匯率的彈性。1060109

(中央社)