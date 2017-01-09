傳佛訥等人見蔡總統 府方:報導錯誤

媒體報導，總統蔡英文過境美國休士頓時，與美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會。總統府說，相關報導錯誤。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

蔡總統今天已抵達宏都拉斯。

媒體報導，蔡總統7日在休士頓與美國傳統基金會創辦人佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

總統府發言人黃重諺今天說，有關總統昨天與美國友人的餐會，府方基於跟美國友人的默契與尊重，對詳細的內容並不對外說明，但「有關今天媒體報導有所謂餐會的名單，那是錯誤的」、「相關的報導是錯誤的」。1060109

(中央社)