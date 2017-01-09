大學術科考試 試場分配表公布

大學術科考試委員會表示，106學年共1萬110人報考美術、音樂、體育等術科考試，試場分配表今天公布，並提供電腦網路及語音查詢服務。

大學術科考試委員會聯合會表示，106學年度大學術科美術、音樂、體育各組考試，將於1月23日至2月11日間舉行，共有1萬110人報考，試場分配表1月9日公布，並提供電腦網路及語音查詢服務，音樂組詳細應考時間及地點另於1月23日公布。

體育組考試時間為1月23日至1月25日，考試地點為國立體育大學。音樂組考試時間為2月6日至2月9日，考試地點包括台灣師範大學、國立台北教育大學、台北市教育大學和國家表演藝術中心國家兩廳院，術科委員會表示，因考生人數安排緣故，原訂2月10日最後一天並未安排考試，各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。

美術組考試時間為2月10日至2月11日，考試地點包括師大附中、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學，術科委員會表示，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機(考場不提供充電設備)，但必須於考場規定吹風區使用，考前一日(2月9日)下午3時至5時開放考生看考場(考場教室內不開放)。1060109

(中央社)