小英休士頓見佛納？府：不正確報導

我要評比

有媒體報導稱，總統蔡英文昨日在休士頓過境期間與傳統基金會創辦人等午餐一事，總統府上午表示，這是不正確的報導，爲免混誤錯引，特此說明。

有媒體報導指稱，總統有在休士頓行館與美國傳統基金會創辦人佛納、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人餐會，且餐會中針對近期台海情勢及台美關係深入討論。

(旺報)