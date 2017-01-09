宣布參選國民黨主席 吳敦義：勇於承擔
國民黨黨魁選戰正式開打！前副總統吳敦義今日宣布參選，大打「經國牌」，回憶前總統蔣經國過去的提攜之情，一度哽咽，情緒激動，隨後細數自己的從政經歷。吳敦義表示，我不是沒有經歷過挫敗，黨同樣會面臨成功失敗挫折，就像台語歌曲說的「有時起有時落，愛拚才會贏」，國民黨的根要在台灣，中華民國與台灣是我們要經營生根的地方。
吳敦義回憶道，年輕時在《中國時報》擔任記者，當時自覺尚無人脈擔當競選大任，然而，蔣經國先生卻在便條紙親筆寫下「吳敦義」三個字，表示好的人品最重要，讓年輕的朋友能夠有未來與希望，欽點他出來參選，最後他在25歲當選台北市議員。
吳敦義日前表示，若能當選黨主席，一定會效法故總統蔣經國的精神，讓反對黨有效監督，讓執政政府上軌道，如果執政黨失掉民心，國民黨現在在野，以後會蓄積未來重新執政的實力。
今日記者會上，包括國民黨籍立院黨團總召廖國棟、立委蔣萬安、立委許淑華等，以及多名中常委都出席，還有許多支持者，現場擠得水洩不通。吳敦義步入會場時，現場響起熱烈掌聲，並高喊「凍蒜」。
(集團連線報導)
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