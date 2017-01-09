《時來運轉》2016年台灣運彩績優經銷商表揚大會

一年一度的台灣運彩績優經銷商表揚大會於9日中午展開。(本報資料照)

2016年台灣運彩績優經銷商表揚大會。

一年一度的台灣運彩績優經銷商表揚大會，一月九日中午在台北市大倉久和飯店舉行，台灣運彩公司將在會中表揚70家績優經銷商，包括年度績優、最佳進步、虛擬招募、串關名店、棒球名店、籃球名店、足球名店、千倍名店等獎項，並將在中時電子報進行表揚大會現場直播。

台灣運彩表揚經銷商的大會現場，將有來自全國各地的得獎經銷商參與盛會，四位運彩甜心將表演開場舞蹈，會中還有那卡西演唱和「運彩比大小」的中場遊戲，讓所有來賓都能拿著手上的紅包袋，除了找獎品外還可以憑幸運卡玩中場遊戲，還有摸彩活動將熱點拉到最高。

2016年台灣運彩績優經銷商表揚大會，首次嚐試以現場直播方式進行，讓全國經銷商都能透過網站參與盛會，讓不斷進步的運彩大家庭，未來一年能更往前衝，想知道更多台灣運彩資訊，請參考台灣運彩官網，或中時電子報「時來運轉」專區。

(中時電子報)