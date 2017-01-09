蘇花落石從天砸破擋風玻璃 車主嚇呆

蘇花公路和清隧道口落石，將擋風玻璃砸出一個籃球大洞。（警方提供）

陳姓司機車輛多處毀損，大腿也被石頭砸傷。（警方提供）

陳姓司機車輛多處毀損，直呼倒楣。（警方提供）

有夠驚險！花蓮1名43歲陳姓租賃車司機，今天上午8時許從宜蘭往花蓮行經蘇花公路和清隧道口時，突然隧道上方1顆壘球大小的岩石從天而降，將汽車擋風玻璃砸破一個大洞，石頭的衝擊力還造成陳男左大腿挫傷，讓他飽受驚嚇，直呼好險！

新城警分局表示，陳姓男子駕駛的小客車在9日上午08時許，在台9線和清隧道口遭落石砸中，造成小客車左前檔風玻璃破損、儀表板損壞及左前車門破損情形，陳姓駕駛左大腿遭落石挫傷、瘀青，所幸沒有生命危險，但本人並不願就醫。

「恐怖道路！」經常駕駛蘇花的民眾指出，每次開蘇花就像擲骰子，還好人沒有怎樣，算不幸中大幸；警方研判可能是昨日天氣突然轉涼，加上山區下雨，造成山壁鬆軟，公路總局已將現場道路處理清除完畢，和平派出所員警方在現場實施交管，等待將事故車輛拖離。

(中時)