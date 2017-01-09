《時來運轉》近況都火熱 韋少率雷霆闖火牛陣

無視快艇中鋒狄安卓喬丹封阻，韋斯布魯克仍然帶球切入取分。(美聯社資料照)

由新版「大三元製造機」韋斯布魯克率領的雷霆隊，台灣時間明天早上9點將前往公牛隊主場作客，面對由吉米巴特勒領軍的公牛隊，這是兩隊本季首度交手，原本兩人對決就看頭十足，但韋少才剛拿下本季第17次大三元，巴特勒則是在前場面對暴龍隊才猛轟42分，兩強交鋒，火花四散。

韋斯布魯克在杜蘭特琵琶別抱後，獲得無限開火權，原本表現就非常全能的他，本季不僅繳出17次大三元的誇張表現，平均31.4分、10.6籃板、10.3助攻，更是締造有如電玩遊戲的平均大三元表現，搭配內線球員亞當斯與坎特捍衛禁區，是雷霆隊本季迄今打出22勝16敗、戰力維繫不墜的關鍵。

儘管有韋少領軍，但雷霆隊要挑戰公牛隊主場，難度依舊不小，除了雷霆隊本季客場戰績8勝10敗外，公牛隊2017年開春打下3連勝，包括作客騎士隊主場以106比94奪勝，更讓戰績重返5成，徹底擺脫去年12月遭受3度3連敗的窘況。

公牛隊能打出佳績，關鍵就是吉米巴特勒扛下責任，他在3連勝期間，面對黃蜂狂轟52分，面對暴龍則攻下42分，3戰平均38分、9.3籃板、6.3助攻，成為上周東區最佳球員的熱門人選，甚至進入競爭年度NBA的候選人名單。進入NBA第6季的他，打出生涯年表現，更是公牛隊重返榮耀的關鍵人物。

(中時電子報)