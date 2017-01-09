NBA》客場之旅奔波勞累 熱火吞第28敗

熱火後衛卓拉吉奇(中)攻下24分，難助球隊擊倒快艇。(美聯社)

本季戰力嚴重受損的熱火，近12場比賽只贏2場，加上近期9場比賽只有1場在主場，熱火球員不免要高唱「思故鄉」這首歌曲了！9日遠征洛杉磯挑戰快艇，整場比賽投籃命中率僅36.9%，在此情況下86比98輸得不冤枉，吞下本季第28場敗績。

熱火從去年12月17日敗給快艇之後就陷入連敗陰霾，先是3連敗，好不容易擊敗同為洛城的湖人，緊接著又嘗到6連敗苦果，1月5日從國王手中止敗，最近兩場又分別敗給洛城雙雄湖人和快艇，苦吞2連敗，接下來的客場之旅最後2戰將碰到勇士和公鹿，戰情恐怕不樂觀，直到18日才會回到邁阿密。

其實這場比賽雙方的投籃命中率都不是很理想，快艇少了當家大前鋒葛瑞芬，戰鬥力減少兩成，不過，船長保羅送出18次助攻，加上19分進帳，幫助快艇一路保持領先優勢，輕鬆贏得比賽。雷迪克貢獻25分，狄安卓喬丹抓下18個籃板，史貝茲19分，巴斯12分。

熱火卓拉吉奇24分，先前傳出有可能被交易出去的懷特塞德，攻下15分、抓下13籃板，泰勒強生與詹姆斯強生各12分。

(中時電子報)