宣布參選黨魁 吳敦義緬懷蔣經國哽咽

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前副總統吳敦義今天召開參選中國國民黨主席記者會，談到從政40年，受到故總統蔣經國栽培時，一度哽咽。

國民黨主席5月20日改選，繼國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌陸續宣布投入主席選舉後，吳敦義上午10時舉行參選國民黨主席記者會。

多名黨籍立委、中常委都出席吳敦義的記者會，包括國民黨籍立院黨團總召廖國棟、立委蔣萬安、立委許淑華等人，且有許多支持者到場，現場擠得水洩不通。

吳敦義步入會場時，現場響起熱烈掌聲，並高喊「當選」。1060109

(中央社)