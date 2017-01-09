金球獎紅毯女星時尚衣Q 性感爆表

我要評比

美國影視年度盛會第74屆金球獎般獎典禮今天在加州比佛利山登場，艾瑪史東、布蕾克萊芙莉、萊恩雷諾和娜塔莉波曼等巨星盛裝走紅毯，光芒萬丈。

以「樂來越愛你」（La La Land）入圍音樂喜劇類最佳女主角的艾瑪史東（Emma Stone）挑選范倫鐵諾（Valentino）鑲珠粉紅色深V禮服，配戴鑽石貼頸項鍊，十分搶眼。

「好萊塢生活」（Hollywood Life）報導，以電視影集「花邊教主」打開知名度的布蕾克萊芙莉（Blake Lively），與丈夫、電影「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）入圍音樂喜劇類最佳男主角的萊恩雷諾（Ryan Reynolds）走紅毯。

9月才剛生完小孩的布蕾克萊芙莉，產後身材恢復神速，選穿希臘風黑色禮服襯托其玲瓏有緻的好身材。

莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）以「離婚歐買尬」（Divorce）入圍音樂喜劇類電視影集最佳女主角，她將辮子盤成髮髻，穿一身全白拖地削肩長禮服。

英國「衛報」（The Guardian）報導，以「第一夫人的秘密」（Jackie）入圍劇情類最佳女主角的娜塔莉波曼（Natalie Portman）挺孕肚走紅地毯，她選穿普拉達（Prada）芥末黃長禮服，典雅又不失大方。

以「漫漫回家路」（Lion）入圍最佳女配角的妮可基嫚（Nicole Kidman）身穿一襲銀色亮片點綴的薄紗長禮服，大方露出香肩。

女星潔西卡貝兒（Jessica Biel）陪同入圍最佳原創歌曲獎的老公賈斯汀（Justin Timberlake）一起走紅毯，她選穿Elie Saab黑色深V禮服展露好身材，性感爆表。（譯者：中央社陳昱婷）1060109

(中央社)