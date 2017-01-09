大鵬灣三孔橋水幕光雕 未演先轟動

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大鵬灣國家風景區管理處斥資新台幣1800萬元，在大鵬灣域內三孔橋旁打造夜間遊湖新亮點「水幕光雕秀」，目前正在測試階段，為全台唯一海水光雕噴泉音樂秀。

鵬管處表示，水幕光雕設施第1階段於去年底完成，另增設音效設備軟硬體設施，讓光雕擁有視聽效果，預計今年3月完工，正式啟用。

鵬管處指出，三孔橋的水幕光雕秀為全台唯一海水光雕噴泉音樂秀，噴泉設置於120公尺的三孔橋中央，合計全長40公尺，共裝有120個噴嘴(最遠可噴10公尺)，噴泉所噴灑出的水量，每分鐘可達7.2噸，透過60組燈光照明形成七彩霓虹，變化出炫麗的景象。

目前水幕光雕正在測試階段，地方社群網站已在瘋傳，鵬管處表示，3月底正式啟用後，將從晚上6時至9時，每整點演出10分鐘，成為夜間遊湖新亮點。

遊湖業者表示，增加水幕光雕，確實讓夜間遊湖大為增色，目前採預約方式經營，搭配船上提供餐飲，可一次飽覽鵬灣跨海大橋光雕與三孔橋的水幕光雕秀。1060109

(中央社)