扮納粹 光復高中師生以色列代表處致歉

駐台北以色列經濟文化辦事處今天表示，在納粹變裝事件後，新竹光復高中校方日前帶領學生前來代表處說明與致歉，未來雙方將合作，促進納粹事件的歷史教育。

新竹光復高中部分學生日前在校慶遊行中扮演納粹，引發爭議。

駐台北以色列經濟文化辦事處表示，新竹光復高中校長程曉銘在6日帶領學務主任、班導師以及學生共5人．前來拜會辦事處代表游亞旭（Asher Yarden），說明這次事件與正式致歉，游亞旭也表示理解與諒解。

辦事處說，在這次會面中，游亞旭收到來自光復高中252班學生製作的的海報，寫著對此事件的反思，以及期望能更深入認識這段歷史。游亞旭則致贈相關參考書目，如介紹國際義人何鳳山的「勇者之光」繪本，以及「猶太信仰之旅」等書。

辦事處表示，由於台灣有關納粹大屠殺的教育資訊較為欠缺，為了促進台灣對這段歷史的認識，游亞旭與光復高中達成共識，後續將擬定教學計畫，提供學校更多相關史料和教材，或是合辦相關的座談演講，以深化台灣對納粹大屠殺事件的認識與關懷。1060109

(中央社)