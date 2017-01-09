山城雜貨店遭搶 警14小時破案逮4嫌

警方逮捕涉嫌雜貨店搶案的3男1女，將4人依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。(王文吉攝)

警方查扣雜貨店搶案作案槍枝，經查為玩具槍。（王文吉翻攝）

台中市警察局長陳嘉昌（左二）頒發「破案茶」給東勢分局，表揚同仁迅速偵破搶案。（王文吉翻攝）

年關將近山城不平靜！台中市石岡區一間雜貨店7日晚間遭搶劫，東勢警方獲報，沿歹徒逃逸方向，調閱路口監視器追查，經14小時追捕，於太平區逮捕3男1女，上午宣布破案；台中市警察局長陳嘉昌為表揚同仁迅速偵破搶案，也至東勢分局頒發「破案茶」鼓勵。

警方表示，本月7日晚間9點接獲黃姓民眾報案，稱有2名陌生男子跑到他在石岡區石城街住家兼營的雜貨店，其中1人持玩具槍，先佯稱與他女兒有債務糾紛前來討債、另名嫌犯則趁其不備，搶奪櫃檯抽屜內5000多元現金後逃逸。

警方獲報後立即成立專案小組，派遣鑑識人員到場採證，沿歹徒逃逸方向，調閱路口監視器畫面，經連夜派員搜查，發現歹徒作案車輛及落腳處所，於太平區中山路嫌犯住處，拘捕3男1女，並查扣作案玩具槍1支、作案衣物、車輛及贓款剩餘2000多元。

警方調查，33歲車主謝男坦承由他負責開車，22歲徐女當時在外把風，39歲陳男持槍趁天色變暗，與24歲徐男闖入雜貨店動手行搶，偵訊後謝嫌等4人坦承不諱，全案移送台中地檢署偵辦。

(中時)