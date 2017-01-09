山城雜貨店遭搶 警14小時破案逮4嫌
年關將近山城不平靜！台中市石岡區一間雜貨店7日晚間遭搶劫，東勢警方獲報，沿歹徒逃逸方向，調閱路口監視器追查，經14小時追捕，於太平區逮捕3男1女，上午宣布破案；台中市警察局長陳嘉昌為表揚同仁迅速偵破搶案，也至東勢分局頒發「破案茶」鼓勵。
警方表示，本月7日晚間9點接獲黃姓民眾報案，稱有2名陌生男子跑到他在石岡區石城街住家兼營的雜貨店，其中1人持玩具槍，先佯稱與他女兒有債務糾紛前來討債、另名嫌犯則趁其不備，搶奪櫃檯抽屜內5000多元現金後逃逸。
警方獲報後立即成立專案小組，派遣鑑識人員到場採證，沿歹徒逃逸方向，調閱路口監視器畫面，經連夜派員搜查，發現歹徒作案車輛及落腳處所，於太平區中山路嫌犯住處，拘捕3男1女，並查扣作案玩具槍1支、作案衣物、車輛及贓款剩餘2000多元。
警方調查，33歲車主謝男坦承由他負責開車，22歲徐女當時在外把風，39歲陳男持槍趁天色變暗，與24歲徐男闖入雜貨店動手行搶，偵訊後謝嫌等4人坦承不諱，全案移送台中地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。