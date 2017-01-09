拉倒孫中山銅像判拘役 蔡丁貴選擇入獄

自由台灣黨主席蔡丁貴將台南市湯德章紀念公園的孫中山銅像拉下，被法院判決拘役。他今天在台南市政府前表示，要求市長賴清德在今年移除所有公共空間的孫中山及蔣介石銅像。

蔡丁貴在民國103年2月22日與獨派群眾到湯德章紀念公園，將孫中山銅像拉下，被法院判決拘役。他決定在1月11日報到執行，並從昨天開始舉辦一連串的宣講活動；昨晚夜宿湯德章紀念公園，今天再步行到台南市政府前發表演說。

他說，這件案子是台南市政府告發；賴清德對於法院的判決只說遺憾是不夠的，應該還要用正確的行動來補救。

蔡丁貴指出，賴清德若真的支持台灣獨立，不能捍衛代表流亡政府精神圖騰的孫中山銅像。希望賴清德可以在今年把所有台南市公共空間的孫中山、蔣介石銅像全部移除；未來賴清德若有機會進入中央服務，他也會要求賴清德把這個措施擴及全國。

他說，湯德章紀念公園的孫中山銅像被拉倒後，銅像基座還可以用；市府應該換上民族英雄湯德章的銅像，讓湯德章紀念公園名實相符。也希望市府可將每年3月11日定為湯德章紀念日。

蔡丁貴指出，選擇入獄服刑是表達非暴力抗爭的訴求之一；但因先前已答應24日要到成功大學進行一場演講，因此仍有幾天刑期會以易科罰金方式處理，以便依約出席。1060109

(中央社)