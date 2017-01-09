英外交大臣鮑里斯抵紐約 將會川普團隊
英國外交部長鮑里斯‧強森(Boris Johnson)週日飛抵美國，預計將和即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)的女婿和團隊會面，這將成為自去年11月美國總統大選後，英國政府和川普團隊首次正式會面。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，鮑里斯將會面的川普團隊成員包括：女婿賈里德·庫什納(Kared Kushner)和白宮幕僚長班農(Steve Bannon)等。但鮑里斯不會和已被川普提名的國務卿提勒森(Rex Tillerson)碰面，因慣例是在提名獲確認後會面才會進行。
鮑里斯很可能將會和川普團隊討論，川普正式上台和英國正式脫歐後的英美關係。之前英國幕僚長希爾(Fiona Hill)和提摩西(Nick Timothy)已經私下拜訪過川普團隊的成員，英國外交部表示，鮑里斯將專注於討論英美關係和其他外交事務。
在川普當選前，鮑里斯曾嚴詞批評過川普，尤其是當川普宣稱他要禁止穆斯林教徒進入美國本土時，但在川普勝選後鮑里斯形容他是個「交易撮合者」，而且稱讚他成功打敗愛抱怨的歐巴馬。
根據CNN報導，身為前倫敦市長的鮑里斯是英脫歐運動的主要支持者之一，在去年英國舉辦公投、結果決定正式脫離歐盟後，鮑里斯成為英國的外交官。
在公投後英國首相也換人變成梅伊(Theresa May)，梅伊預計將在近期幾個月內拜訪川普。川普也在推特上說：「我很期待這個春天和梅伊首相在華盛頓碰面，英國是美國長期的盟友，非常特別！」
但昨天梅伊才抨擊川普過去開的抓女人下體的玩笑，梅伊說這實在「無法接受」，但在英國電視台Sky News的訪談中，她表示她對川普上任後的英美關係仍然相當樂觀。
(中時電子報)
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