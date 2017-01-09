NBA》哇！ 哈登大四喜耶 助火箭獵殺暴龍

哈登另類大四喜，火箭逆轉擊敗暴龍，拿下8連勝。(美聯社資料照)

「大鬍子」哈登在9日繳出40分、10籃板、11助攻，本季第10次「大三元」成績單，但同時也發生10次失誤，形成另類「大四喜」紀錄，火箭在他的帶領下129比122獵殺暴龍，拿下8連勝，繼勇士與馬刺之後，全聯盟第3支奪得30勝的球隊。

火箭打完首節落後10分，第二節起在哈登的狂攻猛打下縮小落後分數，決勝節再以34比23攻勢逆轉獲勝。

哈登無疑是整場比賽的最大焦點，他不但26投13中，包含4顆三分球，罰球線上10投10中，籃板與助攻更是無往不利，球隊超過一半的得分都是來自於他的手上，可惜伴隨而來的是失誤率居高不下，成為繼雷霆韋斯布魯克之後，本季第二位有另類大四喜演出的球員。

哈登目前場均28.2分、8.2籃板、11.8助攻，帳面上成績雖然不如韋斯布魯克，但球隊30勝9敗西區第三，比雷霆的22勝16敗，西區第七來得出色許多，在爭奪例行賽MVP殊榮上哈登似乎稍占優勢。

(中時電子報)