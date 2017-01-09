MLB》粉絲心碎! 小熊布萊恩秀甜蜜婚紗照

小熊布萊恩與女友潔西卡步上紅毯。(截自布萊恩推特)

小熊布萊恩與女友潔西卡步上紅毯。(截自潔西卡IG)

繼國民強打少年哈波後，女球迷又要心碎了。小熊隊人氣球星布萊恩，8日與長跑多年的女友潔西卡(Jessica Delp)步上紅毯，決定攜手共度後半生，兩人也各自在個人Instagram上，分享甜蜜浪漫婚紗照，閃瞎球迷。

布萊恩的婚禮上，包括小熊隊友瑞佐(Anthony Rizzo)也出席，並獻上祝福，瑞佐也在推特上分享照片，看來在布萊恩婚禮上玩得不亦樂乎。

(中時電子報)